Глава Еврокомиссии: Турция не готова присоединиться к Евросоюзу
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказал мнение, что Турция не готова присоединиться к Евросоюзу.
«Турция на данный момент не готова к присоединению и вряд ли будет в течение ближайших десяти лет», — цитирует его слова издание Handelsblatt.
Юнкер отметил, что, несмотря на усиление сотрудничества с ЕС по вопросу разрешения миграционного кризиса, Анкаре не стоит рассчитывать на присоединение к европейскому блоку в ближайшее время, передает Росбалт.
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Вместе с тем он испытывает «осторожный оптимизм» относительно достижения соглашения по миграционному кризису на саммите, который пройдет 17—18 марта в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что представители ЕС и Турции согласовали базовые принципы разрешения миграционного кризиса.