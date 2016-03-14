Евросоюз планирует пересмотреть стратегию долгосрочных отношений с Москвой - СМИ

Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на источники.

По информации издания, сегодняшняя встреча глав МИДов стран ЕС будет нестандартной.

"По сложившейся за последние два года практике, если европейские министры обсуждали Россию, речь, как правило, шла об ужесточении или продлении санкций против Москвы из-за событий вокруг Украины. В последние месяцы одной из наиболее часто обсуждаемых в Брюсселе тем стала российская военная операция в Сирии и ее влияние на миграционные потоки", - сообщает издание.

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"Однако теперь речь пойдет исключительно о двусторонних отношениях ЕС с Россией. Главы европейских внешнеполитических ведомств попытаются сделать шаг на пути к выработке новой долгосрочной стратегии отношений с Москвой", - говорится в статье.

"На фоне событий двух последних лет в европейских столицах пришли к выводу: при любом раскладе возвращения к отношениям с Россией в духе business as usual быть не может,— пояснил источник "Ъ" в структурах ЕС.— Сейчас у нас толком нет никакого общего видения отношений с Россией, есть только санкции, но так вечно продолжаться не может. Нам нужен new normal — долгосрочная стратегия взаимодействия с Москвой в новых условиях".

Еще один источник в структурах ЕС пояснил, что по итогам сегодняшних переговоров не ожидается никаких конкретных решений.

"Это будет своего рода мозговой штурм, результаты которого могут вылиться во что-то конкретное на следующих консультациях",— заметил он.

Собеседник издания уточнил: в отличие от единственной схожей встречи, которая состоялась в январе 2015 года, никаких заранее подготовленных предложений со стороны Еврокомиссии не будет.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС сегодня рассмотрит развитие отношений с Россией с акцентом на необходимости сохранения единства и соблюдении последовательности в европейской политике в отношении РФ.