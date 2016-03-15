Палата представителей США признала геноцидом уничтожение ИГ христиан и других меньшинств

Как передает FoxNews, документ поддержали 383 депутата, ни один не проголосовал против.

"Когда ИГИЛ систематически уничтожает христиан, езидов и другие этнические и религиозные меньшинства, это не только серьезная несправедливость, но и угроза цивилизации как таковой. Мы должны назвать насилие своим именем - геноцидом", - заявил один из инициаторов резолюции республиканец Джефф Фортенберри.

В свою очередь спикер Палаты представителей Пол Райан призывал администрацию президента Барака Обамы принять меры в свете недавних нападений ИГ на христиан.

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"На прошлой неделе боевики ИГИЛ убили 16 людей, включая 4 католических монахинь в доме престарелых в южном Йемене. Это последнее из череды жестоких нападений, совершенных ИГИЛ против христиан и других меньшинств. Тем не менее администрация до сих пор не назвала это тем, чем это является, - геноцидом", - сказал он.

Сообщается, что этот вопрос также будет рассмотрен Сенатом США.

Кроме того, Палата представителей 392 голосами (при 3 против) поддержала создание международного трибунала, касающегося "зверств режима Асада, ИГИЛ и связанных групп".

Также отмечается, что минимум трое из претендентов на номинацию кандидатами в президенты США - республиканцы Марко Рубио, Тед Круз и демократка Хиллари Клинтон - уже призвали администрацию Обамы признать зверства ИГ против христиан геноцидом.

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