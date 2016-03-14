Кондолиза Райс: НАТО не гарантировало России отказ от политики расширения на Восток

Такое заявление в интервью "Европейской правде" сделала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Эта история – из тех, которые являются полностью ложными. Если бы такая договоренность имела место, к ней был бы привлечен Джеймс Бейкер (госсекретарь США с января 1989 до августа 1992). Я была вместе с госсекретарем Бейкером (на переговорах с Россией), и таких вещей не звучало", - рассказала она.

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При этом Кондолиза Райс отмечает, что членство Украины в НАТО возможно только после проведения всех необходимых реформ. "Сначала вы должны провести реформы и достичь стандартов. В этом случае НАТО должно быть открытым для присоединения Украины, как европейской демократии",- отмечает она.

Напомним, гарантии НАТО от принятия в альянс восточноевропейских стран часто называют условием, предоставленным президенту СССР Михаилу Горбачеву в обмен на согласие на объединение Германии.

Однако, в ноябре 2014 года Горбачев подтвердил, что таких гарантий не было. "Это миф, действительно. К его созданию приложила руку пресса", - отметил бывший советский лидер.

Как сообщал УНИАН, по мнению Путина, России нужно было заявить о своих "национальных интересах" сразу после распада Советского Союза.