Пересечение Эгейского моря стоит беженцам от 4 тысяч евро - СМИ

Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на официальную статистику, передает Deutsche Welle.

В январе количество прибывших составляло 64,7 тысячи человек, в феврале - 37,6 тысячи человек, а за первые десять дней марта прибыло 2900 беженцев.

В то же время, как отмечает издание, в правительстве ФРГ исходят из того, что в этом году уровень преступности, связанный с контрабандой людей, увеличится - уже в прошлом году были задержаны 4339 нелегальных перевозчиков, что почти вдвое больше, чем в 2014 году.

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Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в настоящее время нелегальные перевозки морем предлагают по значительно сниженным ценам. Контрабандисты требовали от каждого беженца трех-пятизначные суммы в евро, в зависимости от страны происхождения, маршрута в Европу и используемого транспортного средства.

Указывается, что пересечение Эгейского моря стоит от четырех до шести тысяч евро. Транспортировки от Милана до Франкфурта-на-Майне стоит 600-800 евро, а от Милана до Копенгагена - от 1400 до 2000 евро.