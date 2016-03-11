Обама не считает Путина "полным дураком"

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью журналу The Atlantic.

По словам Обамы, Путин крайне заинтересован в том, чтобы выглядеть равноправным партнером США.

"Он крайне заинтересован в том, чтобы быть равным нам и работать с нами, поскольку он не полный дурак (he's not completely stupid - ред.). Он понимает, что позиции России в мире существенно пошатнулись. Один только факт вторжения в Крым или попытки поддержать режим Асада внезапно не вернут его в игру", - сказал глава Белого дома.

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Обама также сообщил, что все его встречи с Путиным проходили в деловом русле, а сам российский президент на них был подчеркнуто вежлив и достаточно откровенен.

"Мне никогда не приходится ждать его по два часа, как некоторым другим ребятам", – отметил Обама.

Он также дал понять, что США не готовы начинать полномасштабную войну из-за Украины. При этом Обама подчеркнул, что он всегда был "реалистом" в своей позиции по Украине.

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"Мысль о том, что Россия в определенной степени усилила сейчас свои позиции, после Сирии или Украины, по сравнению с теми, которые у нее были до вторжения в Украину и отправки войск в Сирию, фундаментально противоречит природе власти в международной политике в мире. Настоящая власть означает, что ты можешь получить желаемое без применения силы", - отметил Обама.

При этом президент США подчеркнул, что Россия всегда будет угрозой для Украины.

"Факт в том, что Украина, которая не является членом НАТО, будет уязвима для российского военного доминирования независимо от того, что мы будем делать", - сказал он.