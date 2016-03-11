Обама не считает Путина "полным дураком"
Президент США Барак Обама отметил, что не считает своего российского коллегу Владимира Путина "полным дураком", несмотря на все его решения.
Об этом глава Белого дома рассказал в интервью журналу The Atlantic.
По словам Обамы, Путин крайне заинтересован в том, чтобы выглядеть равноправным партнером США.
"Он крайне заинтересован в том, чтобы быть равным нам и работать с нами, поскольку он не полный дурак (he's not completely stupid - ред.). Он понимает, что позиции России в мире существенно пошатнулись. Один только факт вторжения в Крым или попытки поддержать режим Асада внезапно не вернут его в игру", - сказал глава Белого дома.
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Обама также сообщил, что все его встречи с Путиным проходили в деловом русле, а сам российский президент на них был подчеркнуто вежлив и достаточно откровенен.
"Мне никогда не приходится ждать его по два часа, как некоторым другим ребятам", – отметил Обама.
Он также дал понять, что США не готовы начинать полномасштабную войну из-за Украины. При этом Обама подчеркнул, что он всегда был "реалистом" в своей позиции по Украине.
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"Мысль о том, что Россия в определенной степени усилила сейчас свои позиции, после Сирии или Украины, по сравнению с теми, которые у нее были до вторжения в Украину и отправки войск в Сирию, фундаментально противоречит природе власти в международной политике в мире. Настоящая власть означает, что ты можешь получить желаемое без применения силы", - отметил Обама.
При этом президент США подчеркнул, что Россия всегда будет угрозой для Украины.
"Факт в том, что Украина, которая не является членом НАТО, будет уязвима для российского военного доминирования независимо от того, что мы будем делать", - сказал он.