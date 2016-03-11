В Египте намерены запретить ношение никаба в общественных местах
03:41, 11 марта 2016Мир
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В Египте намерены запретить ношение в общественных местах никаба — головного убора, который закрывает все лицо женщины, кроме глаз.
REUTERS
Об этом сообщает Independent.
Один из авторов законопроекта Амна Нусайр отметила, что в Коране отсутствуют требования к женщинам полностью закрывать лицо. По ее словам, в тексте говорится только о необходимости одеваться скромно и покрывать волосы.
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При этом Нусайр отметила, что ношение никаба является имеет не арабское, а еврейское происхождение.
Ранее преподавателям в Каирском университете и врачам в университетской клинике запретили носить никаб из-за сложностей при общении со студентами и пациентами.
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