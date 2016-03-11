В Египте намерены запретить ношение никаба в общественных местах

Об этом сообщает Independent.

Один из авторов законопроекта Амна Нусайр отметила, что в Коране отсутствуют требования к женщинам полностью закрывать лицо. По ее словам, в тексте говорится только о необходимости одеваться скромно и покрывать волосы.

Читайте такжеВпервые в истории Саудовской Аравии в выборах участвуют женщины

При этом Нусайр отметила, что ношение никаба является имеет не арабское, а еврейское происхождение.

Ранее преподавателям в Каирском университете и врачам в университетской клинике запретили носить никаб из-за сложностей при общении со студентами и пациентами.