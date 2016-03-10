После скандала Папа Римский изменил правила канонизации

Процесс изучения возможных кандидатов на канонизацию может быть не только длительным, но и дорогостоящим: он требует большого количества поездок для сбора свидетельств и проведения полноценного расследования о жизни кандидата, в том числе о том, творил ли он чудеса, передает Би-би-си.

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В книгах "Алчность" и "Торговцы в храме", недавно опубликованных журналистами Эмилиано Фиттипальди и Джанлуиджи Нуцци, обвинявших Ватикан в коррупции и растратах, утверждалось, что церковные чиновники получают огромные деньги на изучение кандидатов на канонизацию, при этом их траты по сути никто не контролирует.

Это не только открывает возможности для масштабной коррупции, но и позволяет быстрее причислить к лику святых человека, у которого найдутся богатые покровители.

Новые правила формируют механизм, с помощью которого жертвователи, поддерживающие кандидата на причисление к лику святых, смогут платить за работу Конгрегации по канонизации святых.

Согласно новым правилам, для каждого возможного святого назначается администратор, который должен "неукоснительно соблюдать" цель каждого пожертвования, а также следить за расходами, готовить ежегодный бюджет и отчитываться местному епископу.

В то же время в правилах не устанавливается никаких ограничений на количество пожертвований.