Хакеры украли $100 миллионов у Бангладеш, взломав защиту Федрезерва США

Хакеры проникли в электронную систему Федерального резервного банка Нью-Йорка (он входит в Федеральную резервную систему) и украли с одного из счетов около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Yahoo News.

Средства принадлежали ЦБ Бангладеш, который хранил часть золотовалютных резервов (их общий объем — почти 30 миллиардов долларов) в ФРС США.

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По информации осведомленного источника, украденные деньги были переведены на Филиппины и Шри-Ланку. Центральный банк выяснил, что средства поступили по крайней мере в три казино на Филиппинах для отмывания. Собеседник, близкий к регулятору Бангладеш, считает, что за операцией могли стоять хакеры из КНР.

Представители Федерального резервного банка Нью-Йорка сообщили, что при проведении транзакций не было обнаружено признаков взлома, передает Reuters. Представители организации подчеркнули, что распоряжение о проведении оплаты было подтверждено системой SWIFT.