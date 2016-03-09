Хакеры украли $100 миллионов у Бангладеш, взломав защиту Федрезерва США
Средства принадлежали ЦБ Бангладеш, который хранил часть золотовалютных резервов в ФРС США.
Хакеры проникли в электронную систему Федерального резервного банка Нью-Йорка (он входит в Федеральную резервную систему) и украли с одного из счетов около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Yahoo News.
Средства принадлежали ЦБ Бангладеш, который хранил часть золотовалютных резервов (их общий объем — почти 30 миллиардов долларов) в ФРС США.
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По информации осведомленного источника, украденные деньги были переведены на Филиппины и Шри-Ланку. Центральный банк выяснил, что средства поступили по крайней мере в три казино на Филиппинах для отмывания. Собеседник, близкий к регулятору Бангладеш, считает, что за операцией могли стоять хакеры из КНР.
Представители Федерального резервного банка Нью-Йорка сообщили, что при проведении транзакций не было обнаружено признаков взлома, передает Reuters. Представители организации подчеркнули, что распоряжение о проведении оплаты было подтверждено системой SWIFT.