Иранского миллиардера приговорили к смертной казни

Занджани, состояние которого оценивается в 13,5 млрд долларов, был арестован в декабре 2013 года по обвинению в укрывательстве доходов своих нефтяных промыслов. Сам он отрицал все обвинения.

Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве и других экономических преступлениях, сообщили журналистам на специальном брифинге по итогам рассмотрения дела, передает Русская служба ВВС.

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Два соответчика Занджани были также приговорены к смертной казни и конфискации всех незаконно полученных средств.

В США и Евросоюзе Занджани был внесен в черный список за то, что помогал иранским властям обходить нефтяные санкции, введенные против Тегерана международным сообществом.

Сам он признавал, что использовал разветвлённую сеть компаний в ОАЭ, Турции и Малайзии для продажи миллионов баррелей иранской нефти по поручению иранских властей.