В парламент Словакии прошли откровенно пророссийские силы и популисты

Об этом свидетельствуют результаты волеизъявления, которые приводит Pravda.sk.

В частности, откровенно пророссийская политическая сила "Народная партия Наша Словакия" получила более 8% голосов избирателей и, соответственно, 14 мандатов в парламенте.

Кроме того, в парламент также прошла популистская партия Sme rodina с 6,6% (11 мандатов), сообщает Европейская правда.

Как сообщалось, партия действующего премьера Роберта Фицо Smer-SD получила меньшую поддержку, чем предсказывали опросы накануне выборов. В частности, партия Фицо набрала 28,3%, что дает ей возможность провести 49 депутатов в парламент.

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Напомним, по результатам выборов 2012 года партия получила поддержку 44,5% избирателей, что позволило получить 83 мандата и сформировать однопартийное большинство.

На втором месте - либеральная партия Свобода и Солидарность (SaS), известная также своим евроскептицизмом, которая получила 12,1% голосов и 21 мандат.

Далее идут блок OL'ANO+Nova (11%), словацкие националисты SNS (8,6%), партия Most — Híd , что защищает интересы венгерского меньшинства (6,5%) и партия #Siet' (5,6%).