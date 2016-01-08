Премьер Словакии призывает созвать внеочередной саммит ЕС в связи с нападениями в Кельне

Об этом сообщает ТАСС.

"Он необходим, что продемонстрировали недавние нападения на женщин в Кельне", - подчеркнул глава правительства.

"Я намерен обратиться к председателю Евросовета Дональду Туску и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, чтобы они продумали возможность ускорить создание подразделений европейской пограничной стражи и береговой охраны, - подчеркнул Роберт Фицо. - Для этого, как считаю, необходимо созвать внеочередной саммит ЕС".

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По его мнению, запланированное на конец текущего года создание единой службы охраны границ Евросоюза "является неприемлемым".

"В свете произошедших событий (массовые нападения в новогоднюю ночь мигрантов на граждан Германии - ред.) мы не можем ждать осени. График необходимо пересмотреть для скорейшей реализации (проекта европейской пограничной стражи и береговой охраны)", - отметил словацкий премьер.

Словакия намерена активно участвовать в создании эффективной пограничной службы Евросоюза. "Международным подразделениям республика готова предоставить все имеющиеся у нас силы, исходя из нашего бюджета, численности населения и размеров нашей страны", - сказал Роберт Фицо.

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Первого января в республике сформировано специальное полицейское подразделение "Град". Его главная задача - оказание государствам-членам ЕС помощи в охране внешних границ Шенгенской зоны. Роберт Фицо напомнил, что в 2015 году республика обеспечивала охрану шенгенских границ в Венгрии и Словении. "Ныне мы направляемся защищать ее с внешней стороны - со стороны Македонии", - подчеркнул он.

Роберт Фицо прогнозирует, что, если в срочном порядке не будут укреплены границы Евросоюза, то в течение 2016 года на территорию ЕС проникнет три млн нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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Инициативу словацкого премьера на своей странице в Twitter поддержал его чешский коллега Богуслав Соботка. "Чехия готова поддержать все шаги по охране границ ЕС", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сведения о нападениях на женщин, грабежах и беспорядках, подобно произошедшим в ночь на 1 января в западногерманском Кельне, поступают и из других европейских стран. Как сообщило агентство dpa со ссылкой на полицию Цюриха, в этом швейцарском городе около 25 женщин, которые посетили уличные новогодние празднования, стали жертвами ограблений. Несколько похожих случаев расследует также полиция австрийского Зальцбурга. Известно также, что похожие бесчинства произошли в ряде других немецких городов - Гамбурге, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне.