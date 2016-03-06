Клинтон победила на праймериз в Луизиане
Клинтон на данный момент поддержали 1106 партийных делегатов, Сандерса - 458.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон победила на праймериз Демократической партии в штате Луизиана, сообщает Газета.ru.
"Это единственная победа Клинтон в этот день, на голосовании партийных активистов от Демократической партии в Небраске и Канзасе победил сенатор от Вермонта Берни Сандерс", - говорится в сообщении.
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Таким образом, по данным CNN, Клинтон на данный момент поддержали 1106 партийных делегатов, Сандерса - 458.
На внутрипартийных голосованиях Республиканской партии в двух штатах, Мэне и Канзасе, победил сенатор Тед Круз. Миллиардер Дональд Трамп лидирует в двух других штатах - Луизиане и Кентукки.
#Breaking: CNN projects @HillaryClinton will win the Louisiana— CNN Politics (@CNNPolitics) March 6, 2016
Democratic primary https://t.co/DkPyle0Wrvpic.twitter.com/HfWKQd3C1i