Клинтон победила на праймериз в Луизиане

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон победила на праймериз Демократической партии в штате Луизиана, сообщает Газета.ru.

"Это единственная победа Клинтон в этот день, на голосовании партийных активистов от Демократической партии в Небраске и Канзасе победил сенатор от Вермонта Берни Сандерс", - говорится в сообщении.

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Таким образом, по данным CNN, Клинтон на данный момент поддержали 1106 партийных делегатов, Сандерса - 458.

На внутрипартийных голосованиях Республиканской партии в двух штатах, Мэне и Канзасе, победил сенатор Тед Круз. Миллиардер Дональд Трамп лидирует в двух других штатах - Луизиане и Кентукки.