Круз обошел Трампа на кокусе в Канзасе

Претендент на выдвижение на пост президента США от Республиканской партии Тед Круз одержал победу на внутрипартийных выборах в штате Канзас, сообщает Би-Би-Си.

Тед Круз победил ранее в четырех штатах, еще один штат проголосовал за Марка Рубио.

В пятницу президентскую гонку покинул кандидат от Республиканской партии Бен Карсон.

В субботу, помимо Канзаса, очередные кокусы Республиканской партии проходят в Кентукки и штате Мэн, в Луизиане идут праймериз.

Члены Демократической партии проводят кокусы в Канзасе и Небраске, а также праймериз в Луизиане.

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На праймериз и кокусах избираются делегаты на летние общенациональные съезды партий, которые выдвинут официальных кандидатов на президентские выборы 8 ноября.

Праймериз организуются властями штата, в то время как кокусы – это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии.