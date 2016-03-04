В Нью-Йорке открыли самую дорогую станцию метро в мире (фото)
14:32, 04 марта 2016Мир
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В Нью-Йорке открылась самая дорогая станция метро в мире. Новая станция-хаб под названием Oculus, расположена рядом с мемориалом жертвам теракта 11 сентября 2001 года.
REUTERS
Крыша конструкции представляет собой стилизованную взлетающую белую птицу. Автор проекта - испанский художник-футурист Сантьяго Калатрава, передает Lenta.ru. На строительство станции метро было потрачено $3,9 млрд. Расходы почти вдвое превысили первоначальную смету. Возводили объект 12 лет вместо запланированных 5.
REUTERS
Транспортный узел Oculus соединяет 11 линий метрополитена, станцию пригородного железнодорожного сообщения и паромную переправу. В сутки через хаб будет проходить около 250 тыс. пассажиров.
Несмотря на то что станция считается официально открытой, внутри продолжаются отделочные и строительные работы, которые должны завершиться в течение нескольких месяцев.
REUTERS
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