В Нью-Йорке открыли самую дорогую станцию метро в мире (фото)

Крыша конструкции представляет собой стилизованную взлетающую белую птицу. Автор проекта - испанский художник-футурист Сантьяго Калатрава, передает Lenta.ru. На строительство станции метро было потрачено $3,9 млрд. Расходы почти вдвое превысили первоначальную смету. Возводили объект 12 лет вместо запланированных 5.

Транспортный узел Oculus соединяет 11 линий метрополитена, станцию пригородного железнодорожного сообщения и паромную переправу. В сутки через хаб будет проходить около 250 тыс. пассажиров.

Несмотря на то что станция считается официально открытой, внутри продолжаются отделочные и строительные работы, которые должны завершиться в течение нескольких месяцев.