Ющенко и Путин воспользовались телефоном

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН по телефону обсудили успешное урегулирование парламентского кризиса в Украине и подписание Универсала национального единства, которое стало главным стимулом к этому.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН коснулись темы двусторонних украинско-российских отношений. Президенты отметили, что рассматривают их как стратегически важные и держат на личном контроле главные направления развития двусторонних отношений наших государств.

Президенты, кроме того, обсудили работу комиссии «Ющенко-Путин».

Глава Украинского государства отметил, что сегодня в Украине заработало новое правительство. В этом контексте В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН коснулись темы будущего визита Президента России в Украину, а также визита в Российскую Федерацию новоизбранного премьер-министра Украины.