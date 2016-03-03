Шахту в Воркуте решено пока затопить вместе с телами погибших горняков
Аварийная шахта "Северная" в российской Воркуте будет затоплена водой, чтобы остановить горение и продолжающиеся взрывы.
Как сообщает ТАСС, такое решение принял технический совет по ликвидации последствий аварии.
"Принято окончательное решение затопить шахту. Компания готова приступить к этим работам хоть завтра, необходимое оборудование и материалы для этого есть, все упирается в юридический момент - пока суд не примет решение о признании 26 горняков погибшими, проводить такие работы нельзя", - сказал сотрудник пресс-службы АО "Воркутауголь" Андрей Харайкин.
Спустя некоторое время после затопления планируется откачать воду и начать работы по извлечению тел погибших горняков. Затем будет решаться вопрос о восстановлении шахты.
Ранее планировалось ликвидировать пожар путем закачки в шахту азота, однако от этого варианта окончательно отказались, поскольку спускать людей в шахту для строительства перемычек для закачки азота нельзя из-за продолжающегося горения и взрывов метана.
Напомним, погибшими в результате серии взрывов на "Северной", начавшихся 25 февраля, считаются 36 человек.