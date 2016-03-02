Канцлер Австрии считает, что беженцев нужно направлять непосредственно в Германию

Об этом заявил канцлер Австрии Вернер Файман, пишет Европейская правда со ссылкой The Politico.

По его словам, Германия должна установить дневную квоту, и соответственно, привозить беженцев непосредственно из Греции, Турции и Иордании.

"Австрия не может и не должна стать центром распределения беженцев", - подчеркнул он.

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"Если Шенген будет работать, чего мы хотим, не может быть, что беженцы из Греции приезжают через Австрию", - сказал Файман.

"Каждый день тысячи людей идут через Австрию, а затем нам сообщают, что только 1000 или 2000 будет разрешено въехать в Германию", - возмутился канцлер Австрии.

В то же время правительство Германии отклонило идею установления квот на прием беженцев ежедневно.