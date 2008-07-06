Израиль успешно испытал систему ПРО

Израиль успешно испытал новую систему противоракетной обороны "Iron Dome" ("Железный купол"), передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Она предназначена для перехвата ракет "Кассам", которыми палестинские боевики обстреливают израильские поселения, расположенные на границе с сектором Газа.

Кроме того, как сообщили представители силовых министерств Израиля, новая система ПРО может эффективно использоваться против минометного обстрела.

Отмечается, что "Железный купол" входит в систему ПРО, призванную защитить Израиль не только от ракет малого радиуса действия, но и от ракет, которые могут быть выпущены с территории Ирана и Сирии.

Разработкой "Железного купола" занимается израильская компания RAFAEL. Правительство ассигновало на эти цели 200 миллионов долларов.