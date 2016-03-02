СМИ узнали о результатах психиатрического осмотра подозреваемой в убийстве ребенка в Москве

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, после задержания Бобокулова была осмотрена психиатром, который сделал такое заключение.

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Утром 2 марта подозреваемая была доставлена в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения. Ей планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. В отношении женщины возбуждено дело по статьям "убийство малолетнего", "умышленное уничтожение имущества путем поджога" и "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Как сообщалось 1 марта, на родине, в Узбекистане, Бобокуловой в 1999 году был поставлен диагноз «шизофрения».

Бобокулова была задержана 29 февраля около метро «Октябрьское Поле». Одетая в хиджаб женщина с отсеченной детской головой в руках угрожала взорвать себя. Саперы, обследовавшие место происшествия, взрывчатки не обнаружили.

Гражданка Узбекистана 1977 года рождения работала няней в семье, проживающей в доме на улице Народного Ополчения. По данным следствия, дождавшись, когда родители со старшим ребенком уйдут из дома, Бобокулова убила подопечную и подожгла квартиру.