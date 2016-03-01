Парламент ЮАР отклонил вотум недоверия президенту страны

Голосование, инициированное парламентской оппозицией, проходило на фоне судебного процесса о возобновлении слушаний по коррупционным искам против Зумы, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Всего за политическую карьеру президента ему были предъявлены обвинения в 738 случаях коррупции. Первые иски были поданы против Зумы еще в 2005 году. Однако в 2009 году прокуратура страны прекратила дело против Зумы. Спустя месяц он был избран президентом.

Как и голосование по поводу вотума недоверия, судебный процесс о продолжении дела в отношении Зумы был инициирован оппозицией. Представители партии "Демократический альянс" обвиняли президента в получении взятки при заключении сделки по покупке оружия.

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Однако вотум недоверия провалился. Зума заручился поддержкой партии Африканский национальный конгресс, которая контролирует две трети парламента страны. В итоге 225 депутатов проголосовали против вотума. За него высказались 99 парламентариев, а 22 воздержались.

Недовольство работой президента обострилось после отставки в конце прошлого года министра финансов Ндланлы Нене. Она привела к падению южноафриканского финансового рынка.

Уровень безработицы в Южной Африке составляет почти 25%. При этом, согласно прогнозу министерства финансов страны, экономика в этом году вырастет всего на 0,9%.