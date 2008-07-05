Оборонные расходы Грузии в 2008 году увеличатся до $1 млрд

Финансирование министерства обороны в 2008 году увеличится на 295 миллионов лари (209 миллионов долларов) и составит один миллиард 395 миллионов лари (990 миллионов долларов), заявил на внеочередном заседании парламента в субботу зампредседателя парламентского комитета по обороне и безопасности Николоз Руруа.

По словам Руруа, увеличение финансирования министерства обороны вызвано повышением в стране интенсивности рисков и опасностей и вероятности эскалации ситуации в сепаратистских регионах, что требует дополнительной мобилизации финансов.

"Увеличение финансирования обороны вызвано также переходом Грузии на План действий по членству в НАТО, ползучей аннексией России, которая переросла в неприкрытые действия, выраженные в вводе дополнительного контингента войск в конфликтные регионы, восстановлении железной дороги в Абхазии, активном использовании военно-воздушных сил против Грузии. Все это требует соответствующего оснащения военно-воздушных сил Грузии, модернизации соответствующей техники и приобретение дополнительной", - цитирует слова Руруа агентство "Новости-Грузия".

По словам заместителя председателя парламентского комитета по обороне и безопасности, также необходимы дополнительные средства на долгосрочные контракты для сохранения высокопрофессиональных кадров, на подготовку баз резервистов, строительство авиабаз в Копитнари и Кобулети, ремонт военной базы в Вазиани, а также на выполнение международных обязательств по проведению антитеррористических мероприятий.

По словам Руруа, до конца года в Ирак будет отправлено более двух тысяч грузинских военных, 200 военнослужащих в скором времени отправятся в Афганистан.