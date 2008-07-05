Власти Италии объявили чрезвычайную ситуацию в Помпеях

Власти Италии объявили чрезвычайную ситуацию на раскопках в Помпеях - в попытке спасти исторический и культурный памятник от полного разрушения.

Как передает радио «Свобода», в заявлении правительства говорится, что будет назначен специальный уполномоченный по Помпеям - древнеримскому городу, погребенному под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году.

Помпеи объявлены ЮНЕСКО Всемирным наследием.