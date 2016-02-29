В Багдаде и окрестностях из-за угрозы терактов усилены меры безопасности

Офицер министерства обороны Ирака Сабах аль-Ваили сообщил, что после атаки террористов "Исламского государства" на поселок Абу Гурейб, расположенный в 20 км к западу от Багдада, было принято решение об отправке дополнительных армейских сил в окрестности столицы и в район аэропорта Багдада, передает aa.com.tr.

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Тем временем, число погибших в результате двойного теракта, произошедшего накануне на одном из рынков Багдада, достигло 70 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".