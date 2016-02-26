The Huffington Post: Россия отправляет беженцев, чтобы дестабилизировать ЕС

Как пишет Беньямин Прюфер в статье "Россия отправляет беженцев, чтобы дестабилизировать ЕС", опубликованной на сайте газеты The Huffington Post, одно из финских изданий даже сообщало о том, что пограничные пропускные пункты организовала российская ФСБ.

В прошлом году около 5500 беженцев попали в Норвегию по этому маршруту. Беженцам приходится втридорога арендовать велосипеды, потому что Россия запрещает пересекать границу пешком. Они также не могут нанять такси: Норвегия сочтет водителя контрабандистом и арестует.

Но так приезжают не только люди с Ближнего Востока. Многие мигранты ранее в течение многих лет жили в России. То, что они только сейчас приезжают в Европу, не случайность, говорит комиссар ЕС Йоханнес Хан.

Большинство из них даже не с Ближнего Востока. В интервью газете "Die Zeit" Хан сказал, что речь идет, в основном, о людях из Средней Азии, точнее о таджиках или туркменах. Многие из них уже давно жили в России. "Вероятно, они не самостоятельно решили отправиться в путь".

Хотя их не слишком много, сказал Хан. Но беспокойство вызывает "политический сигнал, который скрывается за этим". В интервью, комиссар выразил убеждение в том, что Россия намеренно отправляет людей, чтобы увеличить давление на ЕС во время миграционного кризиса.

Он считает подозрительным время увеличения числа беженцев. Хотя можно предположить, что эти русские беженцы решили воспользоваться благоприятной ситуацией и отправились в Европу, он сказал газете "Die Zeit". "Однако, подозрительно, что это произошло в момент, когда ЕС и без того находится под сильным давлением".

Норвегия не является членом Европейского Союза. Но страна принадлежит к Шенгенской зоне. Поэтому до сих пор беженцам было относительно легко переехать из скандинавской страны в другие страны ЕС.

Проблема с беженцами привела к дипломатическому конфликту между Россией и Норвегией. Поскольку многие из беженцев ранее проживали в России или имели право проживания, норвежское правительство решило отправить этих людей обратно в Россию по тому же маршруту. 200 людей вернулись назад, пока в конце января Россия не остановила высылку через Стурскуг.

Обе страны, наконец, пришли к соглашению. Представитель норвежского министерства юстиции заявил в среду после переговоров в Москве, что Россия согласилась принять обратно лиц, ищущих убежища, с видом на жительство. Но этих людей необходимо доставить в Москву самолетом. Въезд через пограничный пункт Стурскуг на севере Норвегии не будет признан.

Из Финляндии в последние недели также поступали жалобы. Согласно данным финских пограничников, в этом году таким способом в маленькую страну могут приехать 7,500 людей. Российский пограничник якобы признался информационному агентству STT, что приток организован российской спецслужбой ФСБ.

В январе министр внутренних дел Финляндии Петтери Орпо сказал журналистам в Хельсинки: "В российской пограничной зоне никто и шагу не может ступить, чтобы об этом не знали российские власти". Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни сказал государственному каналу Yle: "Идея о том, что кто-то с российской стороны организовывает и управляет этим, вероятно, правильная".

Финская пресса строит догадки о мотивах России. Либерально-консервативная газета "Keskisuomalainen" еще в конце января высказала предположение о причинах новой пограничной политики России. Как и комиссар Хан, газета сначала упомянула возможность того, что "трудящиеся-мигранты" хотят переехать из-за экономического кризиса в России. Но потом она пришла к мрачному выводу:

Очевидное сотрудничество пограничных органов с преступниками также свидетельствует о том, что Россия на примере Финляндии стремится протестировать внешние границы ЕС и его реакцию. Россия хочет передать послание о том, что она является великой державой и может различными способами ответить на любые попытки ее изолировать.

Финское правительство уже перешло к активным действиям. На встрече в Санкт-Петербурге премьер-министр Финляндии Юха Сипиля искал возможность обсудить проблему со своим коллегой Дмитрием Медведевым.