В Сирии повстанцы взорвали российских офицеров во время совещания - СМИ
Сирийское повстанческое движение "Ахрар аль-Шам" организовало подрыв российских офицеров на совещании недалеко от Латакии/
Как пишет ZN.ua, об этом говорится в сообщении волонтерского движения InformNapalm, которое ссылается на источники в Сирии.
Сообщается, что операция была проведена еще в воскресенье, 21 февраля, с помощью автомобиля с бомбой, который был доставлен на военную базу и взорван дистанционно прямо во время встречи старших российских офицеров.
На место взрыва прибыли машины скорой помощи, российские военные вертолеты, пожарные. Раненые были доставлены в больницы в городах Джабла и Латакия.
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Волонтеры через свои источники в Сирии узнали об этом инциденте уже в понедельник, но ждали подтверждения информации.
Отмечается, что никаких официальных заявлений от РФ до сих пор нет.