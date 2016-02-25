В Сирии повстанцы взорвали российских офицеров во время совещания - СМИ

Как пишет ZN.ua, об этом говорится в сообщении волонтерского движения InformNapalm, которое ссылается на источники в Сирии.

Сообщается, что операция была проведена еще в воскресенье, 21 февраля, с помощью автомобиля с бомбой, который был доставлен на военную базу и взорван дистанционно прямо во время встречи старших российских офицеров.

На место взрыва прибыли машины скорой помощи, российские военные вертолеты, пожарные. Раненые были доставлены в больницы в городах Джабла и Латакия.

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Волонтеры через свои источники в Сирии узнали об этом инциденте уже в понедельник, но ждали подтверждения информации.

Отмечается, что никаких официальных заявлений от РФ до сих пор нет.