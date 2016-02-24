Mars возместит отозванные шоколадки другими сладостями
Кондитерский гигант Mars планирует возместить убытки клиентам, которые приобрели отозванные шоколадки, новыми продуктами, а не деньгами.
Об этом в среду, 24 февраля, заявил представитель немецкого филиала американской компании, который располагается в городке Фирзен, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
"Покупатели смогут выбрать, какой из наших продуктов они бы хотели, и, конечно же, они получат немного в придачу", - отметил представитель компании. Отзыв касается продуктов под марками Snickers, Mars, Milky Way и Celebration.
После возвращения на завод их уничтожат. Акция затронула 55 стран, в том числе почти все страны-члены ЕС, Украину, Австралию, Египет, Южную Африку, Турцию и Шри-Ланку.
Компания советует покупателям смотреть на упаковку и искать слова Mars Netherlands. Конечная дата их потребления лежит в промежутке с 19 июня 2016 до 8 января 2017 года.
Напомним, о масштабном отзыве продукции корпорация заявила накануне - причиной стал найденный одним из потребителей кусок пластика в батончике Snickers.