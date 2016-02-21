В результате серии терактов в Дамаске и Хомсе погибли более 140 человек – СМИ

Как сообщает Deutsche Welle, по обновленным данным государственного информационного агентства SANA, 83 человека погибли и более 180 ранены из-за взрыва возле шиитской святыни Саида Зейнаб на юге сирийской столицы. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пока сообщает о 68 погибших.

В городе Хомс жертвами двух взрывов стали 59 человек, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ответственность за террористические акты в обоих городах взяло на себя "Исламское государство".

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Тем временем государственный секретарь США Джон Керри заявил, что сторонам сирийского конфликта удалось достичь "предварительной договоренности" относительно условий начала прекращения огня в охваченной войной стране. Этот режим может начать действовать уже "в ближайшие дни", на данный момент идет работа «над деталями» предварительного соглашения, сообщил Керри после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось об около 90 погибших во время терактов сегодня в Сирии.