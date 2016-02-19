СМИ: Американец, который просидел 43 года в одиночной камере, все же выйдет на свободу

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.

Вудфокс находится в заключении в одиночной камере с 1972 года после убийства охранника тюрьмы.

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По правилам тюрьмы заключенный каждый день проводил 23 часа в своей камере, в оставшийся час ему разрешалось выйти на прогулку во внутренний тюремный двор.

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В прошлом году апелляционный суд отказывал в немедленном освобождении Вудфокса.

Вудфокс считался одним из организаторов леворадикального движения афроамериканцев «Черные пантеры».