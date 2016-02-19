Жертвами теракта в Камеруне стали по меньшей мере 19 человек

Как сообщили источники Reuters среди местных военных, двое мужчин зашли на рынок и подорвали себя. По их информации, количество жертв может увеличиться.

До сих пор официально никто не взял на себя ответственность за теракт, но чиновники подозревают в теракте Боко Харам, которая организовала серию атак террористов-смертников в прошлом рику в соседних странах - Чаде и Нигере.

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От действий "Боко Харам" в Камеруне погибло около 1000 человек, сообщает местное правительство.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Анкаре произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 28 человек, свыше 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик в 300 метрах от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.