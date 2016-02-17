Без бомбардировок и жертв: Меркель предложила договариваться с Асадом о бесполетной зоне на границе Сирии и Турции

Об этом она заявила на пресс-конференции в среду, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По словам Меркель, соглашение "между Асадом, его сторонниками и коалицией по борьбе с ИГ" помогло бы установить бесполетную зону, "в которой бы не было бомбардировок, в которой бы граждане не находились бы под давлением и не погибали бы".

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Канцлер уточнила, что речь идет о районе между Алеппо и границей Турции. С ее точки зрения, подобное соглашение стало бы "знаком доброй воли".

Отмечается, что Меркель уже выступала с предложением о создании бесполетной зоны в понедельник. Тогда в интервью Stuttgarter Zeitung она отметила, что подобное соглашение могли бы заключить представители международной коалиции и сторонники Асада.