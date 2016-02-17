На Канаду обрушился самый сильный за почти 70 лет снегопад

Этот снегопад стал самым сильным за последние 69 лет. Осадки стали причиной аварий и пробок на дорогах, по стостоянию на 12 часов вторника в Оттаве произошло 120 ДТП, передает ZN.UA со ссылкой на ottawasun.com. В городе отменили движение школьных автобусов.

Международный аэропорт Оттавы сообщил, что некоторые рейсы вылетели с задержкой, несколько рейсов было отменено. Местные СМИ публикуют фотографии снегопада в Оттаве. Недавно снежная буря накрыла США. Из-за погодных условий в 11 штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации.