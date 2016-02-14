В Колумбии вирусом Зика заразились более 5 тысяч беременных женщин

Вирусом Зика в Колумбии заражены более 5 тысяч беременных женщин. Об этом сообщили в местном министерстве здравоохранения, со ссылкой на Reuters передает "РБК".

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В заявлении Минздрава страны указано, что 29,4% зараженных беременных женщин живут в провинции Норте-де-Сантандер, которая расположена вдоль восточной границы с Венесуэлой.

Всего в Колумбии зарегистрировано свыше 31,5 тыс случаев заражения этим вирусом.

По информации издания, с прошлой недели число зарегистрированных случаев заражений вирусом Зика в мире выросло на 23%. Инфицированных беременных женщин зарегистрировали на 57,8% больше.

Кроме того, отмечается в бюллетене эпидемиологии, в Карибском регионе Колумбии выявлено более 12 тысяч случаев заражения вирусом. В регион входят популярные туристические направления — город Картахена и Санта-Марта.

Как сообщалось, вирус Зика уже распространился на 21 страну Северной и Южной Америки.Особому риску подвергаются беременные женщины, чьи дети могут появиться на свет с микроцефалией.

У взрослого человека вирус Зика вызывает сравнительно легкое заболевание. Симптомы – лихорадка, сыпь, покраснение глаз и боль в суставах – длятся от нескольких дней до недели. Таким образом, именно для беременных женщин и их потомков он представляет наибольшую угрозу.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что вирус Зика обнаружен уже у 25 645 жителей страны, среди них более трех тысяч – беременные женщины.