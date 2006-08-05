Президент Еврокомиссии Януковичу успехов

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с назначением на должность премьер-министра Украины.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в поздравлении в адрес руководителя правительства отмечается, что свободные и прозрачные парламентские выборы, которые состоялись 26 марта, стали следующей вехой демократического развития Украины. Президент Европейской Комиссии выразил уверенность в том, что Украина продолжит стабильное продвижение на пути политических и экономических реформ. Главное - создание условий, при которых Украина сможет строить стабильное и благополучное будущее, основанное на верности украинского народа принципам демократии, верховенства права и основных свобод, отметил президент Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что в течение последних лет отношения между Украиной и Европейским Союзом существенно укрепились. «Европейский Союз готов к продолжению сотрудничества во имя успешного внедрения Плана действий Украина-ЕС» - отмечается в поздравлении.

Президент Еврокомиссии пожелал В.ЯНУКОВИЧУ успехов в должности премьер-министра Украины и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества Европейской Комиссии с правительством Украины.