Интерпол отказался объявлять Ходорковского в международный розыск: дело политическое

Генеральный секретариат Интерпола также информировал об этом все страны-участницы организации и "рекомендовал не вносить в национальные базы" анкету на розыск Ходорковского. Об этом сообщили в штаб-квартире организации, передает "ТАСС".

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"Запрос на объявление Михаила Ходорковского в международный розыск был сделан Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола в Москве. Он был разослан напрямую остальным странам-участницам Интерпола. После рассмотрения запроса Генеральный секретариат Интерпола установил, что он не соответствует правилам организации", - заявили в штаб-квартире организации в Лионе.

"После рассмотрения запроса Генеральный секретариат Интерпола установил, что он не соответствует правилам организации. В этой связи НЦБ в Москве был уведомлен, что каналы Интерпола не могут быть задействованы для международного полицейского сотрудничества по этому делу", - подчеркнули в Интерполе.

Комментируя вопрос, по какой причине был отклонен запрос России, в организации сослались на статью 3 Устава организации, которая "категорически запрещает предпринимать какие-либо действия политического, военного, религиозного или расового характера".

В то же время источник отметил, что "Интерпол не вправе оказывать какое-либо давление на ту или иную страну. Каждая страна-участница организации на своей территории вправе сама определять, какие действия следует предпринимать".

Как сообщал УНИАН, 11 декабря СКР заочно предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году.

Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.

Позже стало известно, что Россия заочно арестовала и объявила Ходорковского в международный розыск.

Михаил Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в экономических преступлениях и провел в местах лишения свободы 10 лет. Он отрицает свою вину и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.

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В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Сейчас он живет в Лондоне. Экс-глава ЮКОСа продолжает критически высказываться о положении дел в России и политике Путина.