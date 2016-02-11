Российское бюро Интерпола объявило Ходорковского в международный розыск
Экс-главу ЮКОСа Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск через Интерпол по делу об убийстве мэра Нефтеюганска.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"СК РФ, расследующий это уголовное дело, еще в декабре объявил Ходорковского в международный розыск, - пояснил источник. - Сейчас он объявлен в розыск по линии Интерпола". Розыск объявлен после подачи документов Национальным центральным бюро Интерпола МВД РФ.
По словам источника, в базе Интерпола имя Ходорковского пока не появилось. Собеседник агентства добавил, что Россия будет добиваться экстрадиции Ходорковского.
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Как сообщал УНИАН, 11 декабря СКР заочно предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году.
Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.
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Михаил Ходорковский был дважды признан российским судом виновным в экономических преступлениях и провел в местах лишения свободы 10 лет. Он отрицает свою вину и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.
В 2013 году Ходорковского помиловал президент России Владимир Путин. Бизнесмен уехал сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Сейчас он живет в Лондоне. Экс-глава ЮКОСа продолжает критически высказываться о положении дел в России и политике Путина.