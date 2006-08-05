Михаил Фрадков поздравил Януковича

Глава Правительства Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с назначением на должность премьер-министра Украины.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в своем приветствии М.ФРАДКОВ выразил уверенность, что “тесное сотрудничество России и Украины, правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Украины будет направлено на развитие и укрепление российско-украинского партнерства, реализацию весомых перспективных проектов во многих сферах многогранного сотрудничества на принципах взаимной выгоды и рыночной экономики”.

М.ФРАДКОВ пожелал В.ЯНУКОВИЧУ успехов в его деятельности во имя укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Украиной, подъема благосостояния двух народов.