Михаил Фрадков поздравил Януковича

14:38, 05 августа 2006
Мир
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Тесное сотрудничество будет направлено на развитие и реализацию

Глава Правительства Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с назначением на должность премьер-министра Украины.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в своем приветствии М.ФРАДКОВ выразил уверенность, что “тесное сотрудничество России и Украины, правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Украины будет направлено на развитие и укрепление российско-украинского партнерства, реализацию весомых перспективных проектов во многих сферах многогранного сотрудничества на принципах взаимной выгоды и рыночной экономики”.

М.ФРАДКОВ пожелал В.ЯНУКОВИЧУ успехов в его деятельности во имя укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Украиной, подъема благосостояния двух народов.

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