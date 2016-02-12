Столтенберг и Лавров обсудили возможность проведения Совета НАТО-Россия

Об этом Столтенберг сказал журналистам в пятницу в Мюнхене на полях международной конференции по вопросам безопасности по завершению встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я только что завершил встречу с министром Лавровым. Во время встречи мы сосредоточились на отношениях между НАТО и Россией. Мы также обсудили вопрос проведения Совета Россия-НАТО", - сказал он.

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Столтенберг напомнил, что деятельность Совета никогда не была приостановлена, но прошло уже больше года со времени последнего заседания. "Я думаю, что будет полезным провести заседание Совета Россия-НАТО, и мы обсудили возможности проведення нового заседания. Для НАТО абсолютно необходимо, если такое заседание будет, обсудить Украину, поэтому это причина того, почему сейчас мы имеем сложную ситуацию в Европе, особенно в отношениях между Россией и НАТО", - подчеркнул генсек альянса.

Кроме того, по словам Столтенберга, такое заседание будет полезным, чтобы обсудить прозрачность и уменьшение рисков в вопросах, связанных с военной деятельностью. "Когда есть увеличение военной деятельности на наших границах, важно иметь как можно больше прозрачности, чтобы предотвратить несчастные случаи, а если они произошли, гарантировать, что они не выйдут из-под контроля и не создадут опасную ситуацию", - добавил он.

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Отвечая на вопрос, согласилась ли российская сторона на то, чтобы во время возможного заседания Совета Россия-НАТО было обсуждение украинского вопроса, Столтенберг отметил, что стороны договорились "изучить возможность провести заседание". "Это то, о чем я могу сказать сейчас, имея в виду, что мы не договорились относительно какой либо повестки дня. Мы договорились продолжать оставаться в контакте и изучить возможности проведения Совета Россия-НАТО", - констатировал Столтенберг.