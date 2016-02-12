Чудеса юриспруденции: В России в мировое соглашение впервые включили обязанность молиться за здоровье

Это первое подобное решение в новейшей истории российской юриспруденции, сообщает "Петербургский правовой портал".

Соглашение заключено между коммерческой организацией и Нижегородской епархией Русской Православной Церкви. Это первое подобное решение в новейшей истории российской юриспруденции,

Из материалов дела следует, что епархия заказала у фирмы разработку проектной документации для установки блочно-модульной котельной в одном из своих зданий. Компания выполнила свои договорные обязательства, однако отделение РПЦ оплатило работу только наполовину.

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Организация обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании остатка суммы, позже сторонам удалось договориться. По условиям мирового соглашения, Нижегородская епархия обязалась выплатить истцу 200 тыс. рублей и «возносить молитвы о здравии раба Божиего Арсеньева Ивана Михайловича и раба Божиего Лепустина Сергея Александровича, их семей и благополучии во всех их благих делах и начинаниях».

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Взамен коммерческая организация пообещала отказаться от всех материально-правовых требований к ответчику, составляющих предмет искового заявления. То есть, за молитвы о здравии учредителей проектная компания отказалась от 258 тыс. рублей (около 85 тыс. гривень) долга и 65 тыс. рублей (около 21 тыс. гривень) процентов, пени и пошлины за обращение в суд суммарно.