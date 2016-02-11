Партия президента Румынии представила план присоединения Молдовы
Национальная либеральная партия Румынии президента Клауса Йоханниса, заявила о том, что присоединение Молдовы должно стать главным приоритетом внешней политики страны и это должно объединить все политические силы.
Об этом говорится в концепции общей политики в отношении Молдовы, которую представил накануне представитель партии президента Румынии Виорел Абадя, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Infoprut.
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"Бессарабский вопрос не должен быть вопросом межпартийной борьбы, а должен быть вопросом, который объединяет все наши политические силы. Стратегия на объединение с братским народом должна быть предметом общенационального консенсуса", - сказал он.
Согласно положениям стратегии, Румыния будет поддерживать евроинтеграционные стремления Молдовы.
Однако в документе также говорится о создании совместного с Молдовой медиапространства, продвижения румынского языка и культуры через поддержку румынского радио и телевидения в Кишиневе.
Также в плане предусматривается увеличение поддержки православной митрополии Бессарабии, развитие программ в сфере среднего и высшего образования, упрощение получения румынского гражданства для бывших румынских граждан Молдовы и их потомков.
Планируется развитие совместной транспортной инфраструктуры.
Так, Румыния хотела бы увеличения количества поездов в Унгень, совместно сМолодовой построить ветку Кишинев-Унгень, способствовать развитию авиаперевозок между двумя странами в соответствии со стандартами ЕС.
Также говорится в плане и об усилении взаимодействия ведомств внутренних дел обеих стран и совместную борьбу с коррупцией.
Кроме того, говорится в плане также об объединении финансовых и банковских систем обеих стран.