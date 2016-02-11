Песков прокомментировал информацию об иске Навального к Путину
15:29, 11 февраля 2016Мир
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Президент РФ Владимир Путин не знает о том, что против него подан иск в суд со стороны оппозиционера Алексея Навального.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Нет", - ответил он на вопрос, знает ли глава государства о поданном против него иске.
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Как сообщал УНИАН, Навальный подал в Тверской суд административное исковое заявление к Путину.
Суть иска в том, что зять Путина Кирилл Шамалов при его помощи получил 1,75 миллиарда долларов госфинансирования по льготной ставке на проекты компании "Сибур" (акционером которой он является), но президент не сообщил о конфликте интересов при выдаче средств, как того требует закон
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