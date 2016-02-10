Давутоглу заявил об этнических чистках в Сирии в ходе наступления армии Асада при поддержке РФ

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Сирийские силы, поддерживаемые Россией, очевидно, проводят этнические чистки в районе Алеппо для того, чтобы оставить на захваченных территориях лишь тех, кто поддерживает режим Башара Асада", - отметил он.

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Кроме того, турецкий премьер заявил, что бегство сирийцев за рубеж помогает правительству Асада воплотить эти планы в жизнь. "Несмотря на это, мы продолжим оказывать помощь всем прибывающим на турецкую границу беженцам", - добавил он.

В этом же заявлении Давутоглу обвинил в военных преступлениях отряды сирийских курдов, которых также поддерживает Россия. По его словам, курды нападают на мирное население.

Ранее УНИАН сообщал, что более 500 человек, в том числе десятки мирных жителей, погибли в сирийской провинции Алеппо с начала наступления правительственных войск при поддержке российской авиации.