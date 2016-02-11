Черногория отказалась пускать в страну вице-премьера РФ Рогозина
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не сможет посетить Черногорию по приглашению оппозиционной партии "Демократический фронт".
По данным агентства Beta, соответствующее решение приняло министерство иностранных дел и евроинтеграции Черногории, пишет Европейская правда со ссылкой на B92.
В министерстве заявили, что Рогозин в списке граждан, которым запрещен въезд в Черногорию на основании решения правительства страны, которая присоединилась к санкциям ЕС против РФ.
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В МИД отметили, что вице-премьера РФ пригласил в Черногорию представитель оппозиции Милан Кнезевич "без каких-либо консультаций с компетентными органами Черногории".
Черногория присоединилась к санкциям ЕС против России, введенных за ее действия в Украине.
Отмечается, что Рогозин ранее неоднократно выступал с угрожающими заявлениями относительно намерений Черногории вступить в НАТО.