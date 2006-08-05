Израиль продолжает обстрелы Бейрута

Израиль продолжает активные боевые действия против экстремистского движения „Хезболла” в Ливане.

Как сообщает “Немецкая волна”, сегодня утром израильская авиация опять бомбардировала цели на юге ливанской столицы Бейрута. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В то же время в городе Тир на юге Ливана высадился на вертолетах израильский десант, который вступил в бой солдатами „Хезболлы”. Сообщается о гибели по меньшей мере пяти человек. Утром израильские десантники оставили Тир.