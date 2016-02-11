Российский политолог рассказал о трех гибридных войнах, которые ведет РФ
Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день изменилась тональность в отношении Украины в российском информационном пространстве.
На сегодняшний день Россия ведет три гибридные войны, но вместе с этим Украина остается в фокусе внимания российских пропагандистских СМИ.
Об этом в эфире «5 канала» заявил российский политический эксперт Андрей Окара.
«Украина остается в фокусе российского внимания, но, конечно, она чуть-чуть уступила. Фактически можно сказать, что Россия сейчас ведет три гибридные войны – против Украины, против Сирии, и против Турции», - отметил Окара.
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Окара отметил, что на сегодняшний день изменилась тональность в отношении Украины в российском информационном пространстве.
«Изменилась тональность по Украине. Если первый этап был - это были только протагонисты, то есть все участники различных российских ток-шоу говорили – «бандеровцы», «нацисты», «киево-фашистская хунта». Затем новый этап, появились альтернативные точки зрения, такие вот национальные предатели как я и как некоторые российские оппозиционеры – создается иллюзия дискуссии. Теперь - следующий этап, когда уже такая идея начинает доминировать, что «мир», «мы один народ», «все плохое нужно забыть», – отметил он.