В Доминикане экстренно сел российский самолет

Самолет Boeing 777 200 российской авиакомпании Orenair с 351 пассажирами и 20 членами экипажа на борту в среду вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту доминиканского города Пунта-Кана после возникновения неисправности в одной из турбин лайнера.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневную доминиканскую газету Listín Diario.

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Лайнер, совершавший рейс 554, вылетел в 18:05 по местному времени из аэропорта Пунта-Кана в направлении Москвы. Во время полета обнаружилась поломка одного из двигателей. Пилоты в срочном порядке приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Для обеспечения безопасного приземления лайнер около двух часов кружил в воздухе, чтобы израсходовать запасы горючего - свыше 80 тонн.

При посадке никто не пострадал. Специальная комиссия расследует обстоятельства инцидента.