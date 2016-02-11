У Медведева планируют контролировать интернет-трафик в России

Это проект поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Такой документ существует, подтвердил «Ведомостям» чиновник профильного ведомства. О нем знают и сотрудники нескольких крупных операторов связи и интернет-компаний.

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По словам двух собеседников «Ведомостей», документ реализует поручения президента РФ Путина по итогам заседания Совета безопасности, состоявшегося осенью 2014 г. Совет обсуждал итоги учений по устойчивости российского интернета и вопросы его автономной работы: речь шла о минимизации рисков для рунета в случае его временного отключения от внешнего мира при чрезвычайных ситуациях.

В законопроекте Минкомсвязи описаны несколько способов, которые помогут органам государственной власти следить за маршрутами интернет-трафика по сетям связи. Во-первых, министерство предлагает создать государственную систему мониторинга «использования ресурсов глобальной адресации и глобальных идентификаторов сети интернет (DNS и IP-адресов)».

Эта система также должна отслеживать работу критических элементов инфраструктуры рунета, говорится в записке. В рамках этой системы будет создан реестр адресов рунета.

Все это поможет органам государственной власти понять, как работает российский сегмент интернета, объяснил «Ведомостям» федеральный чиновник. Сейчас у государства такого понимания нет: из-за хаотического развития рунет очень сложно устроен. А нужно все это для того, чтобы государство могло защитить рунет от внешних атак, утверждает он.