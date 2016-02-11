Первое заседание исламской коалиции по борьбе с ИГ пройдет в марте в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет первое заседание исламской коалиции по борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство».

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