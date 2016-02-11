Первое заседание исламской коалиции по борьбе с ИГ пройдет в марте в Эр-Рияде
03:37, 11 февраля 2016Мир
258 0
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдет первое заседание исламской коалиции по борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство».
REUTERS
Встречу, посвященную борьбе с терроризмом, планируется провести в марте. Ожидается, что о подробностях мероприятия станет известно позднее, передает Росбалт по информации Al-Arabia.
Читайте такжеВ Европе прошли антиисламские митинги: людей собралось меньше, чем ожидали (фото)
Ранее власти Ирака заявили о возвращении контроля над Эр-Рамади.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter