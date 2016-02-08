Канада прекратит наносить авиаудары по ИГИЛ в Ираке и Сирии - Reuters

Таким образом, Канада прекратит свое участие в бомбардировках "Исламского государства", пишет пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Канада завершит свои бомбардировки 22 февраля, но оставит два разведывательных самолета в регионе.

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Кроме того, Канада планирует оставить самолеты-заправщики, а также увеличить втрое (до 200) количество солдат, которые принимают участие в подготовке курдских войск в Северном Ираке.

Как известно, ранее Нидерланды согласились присоединиться к нанесению воздушных ударов против "Исламского государства" в Сирии.