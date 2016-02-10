Главный обвинитель Милошевича: По Сирии нужен отдельный трибунал, суд в Гааге сам не справится

Трибунал необходим потому, что Международный уголовный суд в Гааге физически не сможет охватить все преступления, которые уже совершены на территории страны, сообщила она в интервью Swissinfo, пишет Европейская правда.

"Специальный трибунал необходим, потому что преступления настолько велики и многочисленны, что Международный уголовный суд будет просто не в состоянии их все рассмотреть. Нужно организовать Трибунал в одной из соседних стран для того, чтобы упростить и ускорить судебную работу. Но решение это, как мне кажется, невозможно будет принять до прекращения огня", – отметила она.

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Комментируя действия правительства Асада, Карла дель Понте отметила, что с ним (Асадом) нужно говорить "как с Милошевичем".

Карла дель Понте также добавила, что в ближайшее время не надеется на прекращение огня.

"В данный момент я в такую перспективу абсолютно не верю, потому что вести переговоры с террористами невозможно, тем более, что под их властью сейчас находится треть страны...переговоры в нынешних условиях вести не имеет смысла. Оппозиция расколота. Необходимо вести диалог с правительством", – подчеркнула она.

Напомним, Карла дель Понте была генеральным прокурором Швейцарии в 1994-1999 гг., также выступила главным обвинителем на международных трибуналах по экс-Югославии и Руанде.

Ранее сообщалось, что по выводам комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, главную ответственность за военные преступления на территории Сирии несут режим Асада и террористические группировки ИГИД и "Фронт ан-Нусра".